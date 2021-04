Infortunio in ditta a Lentate, 72enne in ospedale

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 aprile 2021, in via Padova a Camnago, frazione di Lentate sul Seveso. Un 72enne è finito in ospedale in codice giallo.

Infortunio in ditta

Ancora in fase di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 16.30. In base ai primi elementi raccolti un 72enne si sarebbe ferito alla mano mentre stava lavorando all’interno di una ditta di falegnameria, nella zona industriale in fondo a via Padova.

Sul posto Polizia Locale e soccorritori

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale, oltre a un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto e all’automedica. Dopo le prime cure il 72enne è stato trasferito in codice giallo in ospedale. In via Padova è successivamente giunto anche il personale di Ats Brianza per gli accertamenti del caso.

A marzo un altro infortunio a Camnago

Si tratta del secondo infortunio sul lavoro che si verifica a Camnago nel giro di un mese e mezzo. A marzo un 65enne era finito in ospedale, sempre per una ferita alla mano. L’incidente era avvenuto in una ditta in viale Italia.