Infortunio in falegnameria, uno dei titolari si ferisce alla mano

Infortunio in falegnameria a Lentate sul Seveso. Uno dei titolari si è ferito alla mano.

Infortunio a Lentate

L'incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 14.30 di oggi, giovedì 23 marzo 2023, in una falegnameria in via Marzabotto.

Uno dei titolari si è ferito alla mano

In base a quanto ricostruito, uno dei titolari, un 65enne residente proprio sopra la falegnameria, mentre stava utilizzando una toupie, ovvero un tipo di fresatrice usata nella lavorazione del legno per profilare dei pannelli in legno, si è ferito alla mano, parrebbe alle dita.

Sul posto Polizia Locale, ambulanza e Ats

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, un'ambulanza della Croce Rossa di Misinto e un'automedica. Dopo aver prestato le prime cure al ferito, i soccorritori lo hanno trasferito in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Milano. In via Marzabotto è successivamente accorso anche il personale dell'Ats per le verifiche del caso.