Infortunio in un cantiere nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 febbraio, a Cavenago. I soccorsi si trovano in via Santa Maria in Campo. Sul posto anche l’elisoccorso.

Infortunio in un cantiere: elisoccorso a Cavenago

Ambulanza, automedica ed elisoccorso in via Santa Maria in Campo a Cavenago per un infortunio sul lavoro avvenuto all’interno di un cantiere di fronte alla Chiesa di Santa Maria in Campo e a ridosso dell’Autostrada A4. L’allarme è scattato alle 14.30 circa.

Al momento, in base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, risulta una persona coinvolta, un uomo di 41 anni, soccorso in codice rosso.

Il 41enne sta ricevendo le prime cure dal personale di Avps Vimercate e dal medico. In base ai primi accertamenti le sue condizioni sembrerebbero meno gravi: il codice che identifica la gravità dell’intervento è stato infatti derubricato in giallo.

Sul posto, al confine con Cambiago, oltre ai soccorritori si trovano anche i Carabinieri e la gli agenti del Corpo di Polizia Brianza Est. Sono in corso accertamenti per capire con precisione la dinamica dell’infortunio.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile