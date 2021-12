Questa mattina

Intervento dei soccorritori di Avps Vimercate questa mattina, mercoledì 15 dicembre, in via Monte Bianco ad Arcore.

Infortunio lavorativo per un 23enne soccorso ad Arcore

Intorno alle 9.55 il 118 è stato allertato per quello che l'Agenzia regionale emergenza urgenza riferisce essere un infortunio sul lavoro. La dinamica di quanto accaduto al momento non è chiara ma secondo quanto diffuso da Areu l'incidente sul lavoro sarebbe avvenuto in strada.

Dopo la chiamata ai soccorsi sul posto sono giunti i volontari di Avps Vimercate che hanno prestato le prime cure al ragazzo, le cui condizioni sembrerebbero abbastanza serie: l'ambulanza è infatti ripartita in codice giallo in direzione dell'ospedale.