Infortunio mortale sul lavoro, la rabbia della Cgil di Monza e Brianza

“Un altro morto sul lavoro, un altro operaio della famiglia Cgil che ci lascia”, la rabbia di Gian Franco Cosmo, segretario generale Fillea Cgil di Monza e Brianza, è forte dopo la notizia dell'infortunio mortale avvenuto ieri pomeriggio (giovedì 25 maggio 2023) a Macherio.

La rabbia della Cgil di Monza e Brianza

L’operaio di 61 anni che ha perso la vita ieri in un cantiere a Macherio era un iscritto alla categoria della Cgil che rappresenta e tutela i lavoratori dell’edilizia. “Anche nel 2023 si continua a morire allo stesso modo, con cadute dall’alto, siamo vicini alla famiglia - aggiunge Cosmo - Appena lo abbiamo saputo siamo andati sul luogo dell’incidente per vedere il cantiere: attendiamo le risultanze delle indagini, ma è chiaro che qualcosa è andato storto”, conclude il segretario generale della Fillea in Brianza.

Primo morto sul lavoro quest'anno

Tra i primi a interessarsi del caso – primo morto sul lavoro in Brianza in questo nuovo anno – anche Federica Cattaneo, segretaria della Cgil che in Brianza si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: “È necessario investire nella salute e nella sicurezza, nella prevenzione e nei controlli”, dichiara la segretaria, che aggiunge una considerazione a partire dall’età del lavoratore vittima dell’incidente: “Occorre rafforzare la riflessione rispetto alle attività gravose e usuranti per i lavoratori che hanno oltre sessant’anni, perché ritengo che questo aspetto incida sulla prevenzione ed è fondamentale insistere con le imprese anche rispetto all’informazione e alla formazione dei lavoratori”.

Lo sportello della Cgil

“La Cgil di Monza e Brianza con il proprio Sportello salute e sicurezza è a disposizione per le lavoratrici e i lavoratori e per gli RLS (i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) per affrontare preventivamente le problematiche legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro”, conclude la segretaria confederale.

