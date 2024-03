Infortunio sul lavoro: 44enne soccorso ad Arcore

E' ricoverato al San Gerardo di Monza e ne avrà per 28 giorni il 44enne soccorso ieri mattina ad Arcore a seguito di un infortunio sul lavoro.

Infortunio sul lavoro: 44enne perde un dito

Secondo quanto accertato l'uomo, cuoco in una ditta di catering, si sarebbe infortunato ieri intorno alle 10.30 mentre si trovava sul luogo di lavoro. Infortunio in cui purtroppo il 44enne ha subito l'amputazione di un dito.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono sopraggiunti i volontari di Avps Vimercate, oltre ai Carabinieri e agli operatori di Ats per le verifiche del caso relative alle modalità dell'incidente. Dopo le prime cure sul posto l'uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza dove è poi stato ricoverato. Come detto la prognosi è di 28 giorni.