Infortunio sul lavoro questa mattina, lunedì 22 marzo, a Carate Brianza, in un’azienda di via Rivera. Soccorso un 21enne.

Infortunio sul lavoro a Carate: soccorso un 21enne

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza i soccorso sono stati allertati poco dopo le 11 per un giovane di 21 anni. Ancora da chiarire le cause dell’infortunio che ha richiesto l’intervento degli operatori sanitari della Croce bianca di Besana e dell’automedica. I sanitari, arrivati sul posto in codice giallo, hanno prestato le prime cure al 21enne confermandone le condizioni serie, ma non gravissime. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Carate che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso.

Notizia in aggiornamento