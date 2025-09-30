Grave infortunio questa mattina, martedì 30 settembre, alle prime luci dell’alba ad Arcore, presso lo stabilmento della DS Smith, importante multinazionale dell’industria della carta.

Infortunio sul lavoro, soccorso un 33enne all’alba

Secondo quanto riportato dalla Cgil, sembrerebbe che, per cause ancora da accertare, un piede e una gamba di un lavoratore di 33 anni siano rimasti intrappolati in un cilindro.

La dinamica dell’incidente al momento non è chiara. Quel che è certo è che subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con ambulanza e automedica che hanno prestato le prime cure al 33enne per poi trasportarlo al San Gerardo di Monza per gli accertamenti del caso.

In seguito all’accaduto – fa sapere la Cgil – la produzione è stata fermata per consentire l’intervento delle autorità preposte.