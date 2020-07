Iniziata la riasfaltatura di strade, piazze, parcheggi e marciapiedi. Possibili disagi alla circolazione

Come programmato nel bilancio di previsione 2020-2022, ha preso avvio ieri a Seveso una massiccia operazione di riasfaltatura di strade, piazze, parcheggi e marciapiedi della città, da troppi anni trascurati. Nel bilancio del triennio sono infatti previsti investimenti in manutenzione delle strade per circa 3 milioni di euro.

Seveso: al via la riasfaltatura in diverse zone

Il lotto attualmente in esecuzione, per una spesa di quasi 300mila euro, prevede lavori fino a venerdì 31 luglio, limitatamente dalle ore 7 alle 18, nelle seguenti vie: Corso Isonzo, Via Piave, Corso Guglielmo Marconi, Corso Giuseppe Garibaldi, Via Brennero. La circolazione e la sosta nelle seguenti vie sono pertanto limitate, con chiusure di tratti, restringimenti di carreggiata e l’istituzione di divieti di sosta. Sono garantiti il transito ai residenti, al trasporto pubblico locale, ai mezzi di soccorso e ai fornitori per il carico/scarico.

Priorità alle strade più trafficate

“Il tema della manutenzione di strade e marciapiedi è molto sentito dai cittadini e grazie alle ingenti risorse messe a bilancio abbiamo iniziato ad affrontarlo con forza – dichiara il sindaco Luca Allievi – I lotti si susseguiranno, con le sole interruzioni nei periodi più freddi dell’inverno. Entro la fine del prossimo ottobre, inoltre, cominceranno anche i lavori di riqualificazione di Via Prealpi, finanziati dalla Regione Lombardia nell’ambito degli interventi per la ripresa economica a seguito dell’emergenza causata dal ‘coronavirus’. Insomma, l’impegno messo in campo dall’Amministrazione Comunale è di quelli importanti. Ciò nonostante non si potrà soddisfare tutte le numerose richieste di intervento e pertanto dovremo dare priorità alle strade più trafficate, in centro e in periferia”.

Lavori a lungo termine

“Dopo tantissimo tempo il Comune di Seveso investe una somma importante per la manutenzione delle strade – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessia Borroni – È un impegno molto forte, che abbiamo voluto prendere perché riteniamo che sia un tema assolutamente da affrontare e risolvere quanto prima. L’Ufficio Tecnico del Comune sta lavorando per fare in modo che da qui a 3 anni ci siano sempre strade da asfaltare, a cominciare dalle arterie principali della città, nella zona ovest adesso e nella zona est in autunno”.

