Iniziate le vaccinazioni anti Covid all’Asst di Vimercate FOTO

Il 2020 si è chiuso, per l’Asst di Vimercate, con l’avvio della prima seduta vaccinale anti Covid. Nella giornata di ieri, giovedì 31 dicembre, sono stati infatti vaccinati i primi 24 operatori sanitari tra cui il Direttore Generale Nunzio Del Sorbo.

Tra i primi a ricevere la dose di vaccino Pfizer, otto medici, cinque infermieri, otto tecnici sanitari e tre amministrativi della struttura.

Il primo medico vaccinato è stata Milena Caglio, direttore medico di Vimercate. Giulia Anna Beretta, caposala della Dialisi, invece è stato il primo operatore infermieristico a cui è stato somministrato il vaccino.

La campagna vaccinale ora prosegue con gli operatori degli Hub, operatori dei presidi sanitari e successivamente anche operatori e ospiti delle Rsa. Al completamento della prima fase delle vaccinazioni si stima che potranno essere vaccinati in Lombardia 336.076 soggetti, di cui 118.791 nelle Rsa, 112.208 delle Asst e 45.546 delle Croci Areu e 38556 degli ospedali privati e 8293 medici di medicina generale e 8005 negli Irccs pubblici e 4249 dipendenti delle Ats e 428 dipendenti Areu. In Brianza in particolare saranno vaccinati 19.512 operatori e 3.539 anziani ospiti delle case di riposo.

