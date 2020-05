Iniziati i lavori per la nuova rotatoria ad Arcore. L’incrocio sarà realizzato ai piedi del cavalcavia ribattezzato “Peg”.

Iniziati i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra via Croce e via casati ad Arcore. Nel giro di pochi giorni infatti sono stati tolti i semafori che regolavano il traffico dell’incrocio e sno state posizionate le barriere di plastica che tracciano il disegno della rotatoria.

Il nuovo svincolo si trova ai piedi del cavalcavia ribattezzato della “Peg” e che verrà realizzato grazie a parte dei 600mila euro che Rete Ferroviaria Italiana verserà nelle casse del Comune di Arcore dopo la decisione di chiudere il passaggio a livello di via Cesare Battisti.

Passaggio a livello che al momento è chiuso a causa di alcuni lavori alla fognatura ma che riaprirà prossimamente. Verrà chiuso definitivamente solo quando sarà pronto il sottopasso ciclopedonale che è in fase di realizzazione e che collegherà il comparto dell’area Falck con via Gilera.

