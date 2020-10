Iniziato lo spostamento dei vagoni dalla stazione

Dopo il disastro ferroviario di metà agosto, a Carnate sono iniziati i lavori per lo spostamento dei vagoni coinvolti durante l’incidente.

Lo spostamento dei vagoni in un deposito

Sono partiti con i primi di ottobre i lavori per spostare i vagoni coinvolti nel deragliamento ferroviario avvenuto lo scorso 19 agosto. La pilotina di testa e gli altri vagoni erano stati spostati dalle rotaie a pochi metri dalla stazione, sul prato posto alle spalle dello snodo ferroviario: l’area era stata delimitata in attesa di una decisione da parte della magistratura e di Trenord, proprietaria dei vagoni. In un primo momento era stata paventata l’ipotesi di uno smembramento sul posto e un trasporto verso il luogo di riciclo delle lamiere. L’indagine in corso, che vede il macchinista e il capotreno indagati, ha però fermato l’iter richiedendo lo spostamento in un deposito di Milano di tutte le carrozze coinvolte.

Trasporti eccezionali per il trasporto

Tutto ciò che è stato recuperato dopo l’incidente è stato impacchettato nelle scorse settimane e in questi giorni viene spedito verso il deposito di Trenord di Milano in attesa che venga disposto lo sblocco del sequestro: una volta avuto il via libera i vagoni potranno essere trasporti fino a Savona dove verranno smembrati. Per permettere il trasporto delle carrozze intere sono stati predisposti dei trasporti eccezionali che dirigendosi verso l’ingresso della tangenziale porteranno a destinazione tutto il materiale rotabile. Operazioni che vengono eseguite durante la notte cercando di recare il minor disturbo possibile ai residenti del quartiere e anche al traffico veicolare diretto verso Milano.

