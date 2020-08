Il treno deragliato viaggiava senza macchinista CLAMOROSO

Secondo quanto comunicato da Trenord sul treno deragliato questa mattina a Carnate non erano presenti né il macchinista né il capo treno.

Clamoroso: il treno non aveva nessuno al comando

In un primo momento sembrava che il treno, diretto verso Arcore e proveniente da Paderno avesse a bordo anche il macchinista e il capotreno: una versione smentita direttamente da Trenord con una nota ufficiale.

“In merito all’incidente avvenuto questa mattina nei pressi di Carnate, Trenord precisa che a bordo era presente un solo passeggero che ha riportato lievi contusioni – si legge nella notte della società partecipata da Regione Lombardia – Per cause da accertare, il treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno). I sistemi di sicurezza dell’infrastruttura sono entrati subito in funzione e hanno instradato il treno verso il binario tronco della stazione di Carnate. È stata immediatamente istituita una commissione interna per chiarire cause e responsabilità, fra cui il comportamento dell’equipaggio”.

La testimonianza che conferma che il treno viaggiava senza macchinista

E’ mistero sulle cause

Ora è quindi da capire cosa è accaduto al treno diretto verso Milano: come sia potuto partire da Paderno d’Adda e arrivare fino alla stazione di Carnate (a chilometri di distanza) dove il sistema di sicurezza avrebbe deviato il convoglio verso il binario morto della stazione causando il deragliamento ma forse evitando scontri frontali con altri mezzi in transito. Tra le possibilità, come riporta l’Ansa, quella che il treno si sia messo in moto sfruttando probabilmente una leggera pendenza presente nel tratto della stazione di Paderno.

