Sventa il furto della bicicletta e cade in scooter

Insegue il ladro della sua bicicletta, cade in scooter ma sventa il furto. E' successo poco fa in via Beato Angelico a Seregno. Contuso un 31enne, che aveva sorpreso un giovane straniero mentre rubava il velocipede.

Sventato il furto della bicicletta

A Seregno un pomeriggio movimentato. Oggi, venerdì 6 agosto, un 31enne ha sorpreso un nordafricano che stava rubando la sua mountain bike nel cortile dell'officina meccanica in cui lavora, in via Paganella in zona Santa Valeria. Per inseguirlo è subito salito su uno scooter e, dopo circa trecento metri, lo ha raggiunto e bloccato in via Beato Angelico, all'altezza di via Tiepolo.

La caduta in scooter e le botte

Al momento di bloccare il fuggitivo, il 31enne è caduto dallo scooter e anche il ladro ha perso l'equilibrio ed è finito a terra. Il nordafricano è stato raggiunto da un complice ed entrambi hanno preso a calci il seregnese rimasto a terra dopo la caduta. All'arrivo del padre, in sella a un'altra bicicletta, i due stranieri si sono dileguati. A mani vuote.

I soccorsi al 31enne ferito

Nella caduta il centauro ha rimediato varie contusioni e ferite, per le quali si è reso necessario l'intervento del personale dell'Avis Meda. Dopo le prime cure in ambulanza, il 31enne è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desio. In via Beato Angelico è accorso anche un equipaggio della Polizia locale per verificare l'accaduto e raccogliere le relative testimonianze. Nessuna traccia del ladro di bicicletta, che si è allontanato in direzione del parco della Porada. Giovedì mattina, in città, un incidente di tutt'altro genere.