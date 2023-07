Inseguimento sulla Milano-Meda termina con un incidente a Lentate sul Seveso. Speronata un'auto dei Carabinieri, ancora in fuga i malviventi.

Inseguimento sulla Milano-Meda

Scene da film domenica mattina, 30 luglio 2023, in Brianza: intorno alle 9.30 allo svincolo di Lentate sul Seveso si è concluso un inseguimento iniziato da Paderno Dugnano.

Tutto è iniziato da Paderno Dugnano

In base a quanto ricostruito, il tutto sarebbe partito proprio dal Comune a nord di Milano. Un'Audi A4 si è allontanata a folle velocità sfuggendo a un controllo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sesto. Dopo aver percorso alcune vie in contromano, l'auto si è immessa in Milano-Meda.

Folle corsa in Milano-Meda

Proprio all’innesto della Superstrada, l'auto dei militari sarebbe stata speronata una prima volta. L’Audi ha quindi proseguito la sua fuga infilandosi tra le auto in transito sulla Milano-Meda, con i Carabinieri alle calcagna, con sirena e lampeggianti accesi.

Incidente a Lentate

La fuga è proseguita in direzione nord per tutta la Superstrada, fino a Lentate sul Seveso, dove l’auto dei carabinieri è stata speronata una seconda volta. In questo caso l'impatto ha impedito ai militari di proseguire l'inseguimento e i malviventi sono riusciti ad allontanarsi, con altre pattuglie che si sono messe sulle loro tracce.

Rilievi della Polizia Stradale

Sul luogo dell’incidente sono accorsi gli agenti della Polizia Stradale di Milano, che hanno effettuato i rilievi di rito. Stando a quanto appreso i Carabinieri in servizio sull’autoradio non hanno riportato gravi conseguenze.