Installazione del Palio danneggiata: i Carabinieri individuano gli autori. Sono tutti minorenni

Nel pomeriggio di oggi, martedì 31 agosto, al termine di rapidissima attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Meda hanno individuato e deferito in stato di libertà i cinque autori, tutti minori, dell’atto vandalico commesso nella serata di domenica 29 ai danni di una delle installazioni in polistirolo posizionate in città per il Palio di Meda.

Installazione del Palio danneggiata a Meda

Si tratta di una delle «Briciole di Palio», installazioni raffiguranti i giochi che in questo periodo, se non ci fosse stata la pandemia, avrebbero coinvolto le contrade medesi. Sagome che rappresentano, tra le varie prove, il tiro alla fune, la staffetta e anche la gara con le macchinine, posizionate dagli organizzatori in vari punti della città con l’intenzione di far rivivere il clima dei giochi, offrendo un’alternativa al Palio tradizionale che a causa dell’emergenza sanitaria non si potrà svolgere.

Domenica intorno alle 23.30, la scoperta che l’installazione posizionata in via Indipendenza, all’ingresso del sottopasso pedonale, era sparita. La rabbia è cresciuta quando nei Giardini Franco Fusetti, dietro la scuola Traversi, sono stati trovati dei pezzi di polistirolo, segno che la sagoma non solo era stata rubata ma anche danneggiata.

Le indagini dei Carabinieri

Grazie a un’accurata attività info-investigativa i militari di Meda sono riusciti in brevissimo tempo a individuare dapprima uno dei cinque autori che poi, sentitosi scoperto, ha confessato il fatto. I militari sono quindi rapidamente risaliti anche agli altri quattro ragazzi. Tutti hanno ammesso il fatto e hanno manifestato forte rammarico. Gli stessi verranno deferiti alla Procura minorile.