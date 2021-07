Due persone soccorse per intossicazioni da alcol e altrettante per incidenti nella notte in Brianza.

Intossicazioni da alcol e incidenti nella notte

Secondo quanto riferisce Areu sono diversi gli interventi di soccorso effettuati nelle ore notturne di mercoledì 7 luglio. Poco dopo la mezzanotte la prima chiamata al 118 per un 39enne rimasto lievemente ferito a seguito di una caduta dalla bicicletta a Monza. Soccorso dai volontari della croce rossa è stato trasportato in codice verde al Policlinico.

Era quasi l'una invece quando è stato richiesto l'intervento dei volontari della Croce bianca di Biassono a Muggiò, in piazza Garibaldi, dove poco prima un giovane di 21 anni è finito contro un ostacolo mentre si trovava a bordo di un'auto. Sul posto i soccorritori e Carabinieri della Compagnia di Desio. Il ragazzo è stato trasportato al San Gerardo per gli accertamenti del caso in codice verde.

Due invece le persone soccorse per intossicazione da alcol. Si tratta di un 44enne soccorso a Trezzo sull'Adda poco dopo l'una e fortunatamente non trasportato in ospedale e di un 36enne che si è sentito male poco prima delle tre in via Matteotti ad Agrate Brianza. Anche in questo caso l'intervento si è concluso in posto, senza necessità delle cure ospedaliere.

Interventi di soccorso nella serata di ieri

Nella serata di ieri invece segnaliamo un incidente avvenuto in via Ratti a Lesmo intorno alle 22. Secondo quanto riportato da Areu lo scontro avrebbe coinvolto due auto. Soccorsi un 22enne e un 65enne che hanno ricevuto assistenza medica sul posto dai volontari di Avps Vimercate. L'ambulanza è poi ripartita in codice verde verso l'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche i Carabinieri per accertare con precisione la dinamica del sinistro.