Anziana investita da un’auto che si allontana FOTO

Anziana investita da un’auto che si allontana. L’incidente in tarda mattinata in via Colombo a Seregno: contusa una 75enne trasportata in ambulanza all’ospedale di Carate.

Anziana investita da un’auto che si allontana

Incidente nella tarda mattinata odierna, venerdì 8 gennaio, in via Colombo a Seregno intorno alle 11.20. Un’auto ha investito un’anziana seregnese, 75enne, all’altezza dell’intersezione con via Giulietti. A seguito dell’urto, il pedone è stato sbalzato dal veicolo per un paio di metri ed è ricaduto sulla sede stradale.

I soccorsi del personale del 118

In via Colombo, a ridosso del centro cittadino, è arrivata l’ambulanza della Croce d’argento di Limbiate per prestare le prime cure alla seregnese, urtata probabilmente su un fianco dalla vettura. La donna è stata subito soccorsa da alcuni passanti ma l’auto, dopo essersi fermata, ha ripreso la marcia. Nessuno ha avuto il tempo di appuntare il numero di targa e non è chiara la direzione dell’utilitaria: sarebbe stata una Fiat Panda, secondo alcuni presenti.

I rilievi della Polizia locale

Sul posto è sopraggiunta anche una pattuglia della Polizia locale per effettuare i rilievi. Le agenti hanno ascoltato i testimoni e i primi soccorritori nel tentativo di ricostruire l’accaduto e raccogliere informazioni sull’auto che si è allontanata. Per fortuna non sono gravi le conseguenze per la 75enne investita: è stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale di Carate in codice verde, dopo l’attivazione dei soccorsi in codice giallo. Ieri, giovedì, un giovane era stato investito da un’auto in via Wagner con conseguenze più serie, leggi qui.

Torna alla home page