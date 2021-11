Investita da un'auto ad Arcore. Soccorsi sul posto e traffico rallentato

In via Battisti

L'incidente questa mattina intorno alle 8.20 in via Battisti. Coinvolta una donna di 39 anni.

Sarebbero serie ma fortunatamente non gravissime le condizioni di una donna di 39 anni investita da un'auto questa mattina, giovedì 4 novembre, ad Arcore.

Investita da un'auto ad Arcore

Secondo quanto è stato possibile accertare intorno alle 8.20 la 39enne stava percorrendo via Battisti quando, all'altezza dell'intersezione con via Pace, ha attraversato la strada e una Clio sopraggiunta proprio in quel momento l'ha investita.

Immediati i soccorsi: sul posto si sono portati i volontari della Croce bianca di Brugherio, l'automedica e gli agenti della Polizia stradale. Le condizioni della 39enne, come detto, sono apparse serie ma non gravissime e dopo le prime cure è stata caricata in ambulanza e trasportata in ospedale in codice giallo.

Pesanti le ripercussioni sul traffico cittadino: al momento risultano ancora forti rallentamenti soprattutto per gli automobilisti che arrivano da Vimercate e procedono verso il cavalcavia della Peg.