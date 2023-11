Investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce, 58enne portata in ospedale con l'elisoccorso.

Travolta sulle strisce

Sono serie le condizioni di una donna travolta a Roncello nella prima mattinata di oggi, lunedì 6 novembre.

E' accaduto attorno alle 8.30. La donna stava attraversando a piedi sulle strisce pedonali lungo via Matteotti quando è stata centrata in pieno da un'auto condotta da una donna. Quest'ultima stava uscendo da un parcheggio all'altezza di un incrocio nei pressi di un piccolo polo commerciale. La conducente pare abbia riferito di non aver visto il pedone a causa del sole.

Sul posto l'elisoccorso

Le condizioni della 58enne sono apparse in un primo momento molto gravi. Sul posto, insieme ai Carabinieri si sono portate un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. I sanitari hanno poi ritenuto necessario chiedere anche l'intervento dell'elisoccorso giunto dall'ospedale di Bergamo.

Trasportata in ospedale in codice giallo

Il quadro clinico è poi fortunatamente migliorato. La 58enne è stata caricata sull'elicottero ed è stata trasferita in ospedale in codice giallo.