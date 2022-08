Investito bimbo di tre anni, atterra l’elisoccorso. E' successo ieri sera, venerdì 5 agosto, intorno alle 19 in via Forlanini a Desio

Investito bimbo di tre anni, a Desio atterra l'elisoccorso

Paura per un bimbo di tre anni investito in via Forlanini. A quanto risulta il bimbo si trovava sulla sua biciclettina ed era con la mamma quando è stato investito dall'auto guidata da un pensionato 72enne. Attimi di terrore per il piccolo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Giallo il codice con cui il servizio di emergenza urgenza regionale ha attivato la procedura per l'intervento. A Desio è atterrato anche l'elisoccorso, oltre all'ambulanza di Seregno Soccorso.

Il piccolo è stato trasferito al Niguarda

Dopo le prime cure sul posto il bimbo è stato trasferito al Niguarda per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Tutti con il fiato sospeso, nella speranza che il piccolo si riprenda presto. Sotto choc il conducente dell'auto, un 72enne che stava procedendo lungo via Forlanini. Per i rilievi chiamati a intervenire gli agenti della Polizia Locale, che in pochi minuti si sono portati sul luogo dell'incidente per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro,