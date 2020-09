Investito da un’auto, muore poco dopo in ospedale

Tragedia a Usmate Velate dove a seguito di un incidente stradale un uomo di 61 anni è morto a causa delle ferite riportate dall’investimento, malgrado l’immediato trasporto in ospedale

L’investimento, il trasporto in ospedale e la morte

Il dramma si è consumato ieri sera, venerdì, intorno alle 19.45 ad Usmate Velate. Da corso Italia, la ex Strada statale, infatti, è partita la chiamata di un investimento pedone avvenuto poco prima e sul posto si sono precipitate un’ambulanza, un’automedica e i Carabinieri di Arcore e del Radiomobile. Le condizioni di S.A., 61 anni, residente a Usmate, sono parse subito gravissime: caricato d’urgenza in ambulanza è stato trasportato all’ospedale di Vimercate dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa della gravità delle ferite riportate. Nel frattempo i militari tentavano di ricostruire l’accaduto: è emerso che M.V., alla guida della propria autovettura, aveva investito (per cause in corso di accertamento) l’usmatese, provocandone poi il decesso. Il 55enne, sotto shock per l’accaduto, è stato sottoposto al test alcolemico, che è risultato negativo: attualmente è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale.

