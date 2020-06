Investito dal cognato, muore 86enne di Limbiate

Non ce l’ha fatta l’anziano investito involontariamente dal cognato. Adelio Ferrario, 86 anni, di Limbiate, è morto ieri, sabato 6 giugno 2020.

Non ce l’ha fatta l’anziano investito

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 5 giugno, nell’azienda agricola di Nova Milanese in cui i due si erano recati insieme. Soccorso e trasportato in ospedale, dopo ore di ricovero, le condizioni di salute dell’uomo sono drasticamente peggiorate e, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Dovevano solo ritirare dei formaggi

Un epilogo drammatico per una giornata iniziata come tante. I due cognati erano partiti da Limbiate, dove abitavano, a bordo di una Ford focus per dirigersi verso l’azienda agricola novese. Alla guida c’era D.R., di 91 anni, e sul sedile del passeggero Adelio Ferrario, suo cognato, di 86. Dovevano solo ritirare dei formaggi. Ferrario è sceso dall’auto e si stava dirigendo verso la porta del negozio, quando involontariamente il cognato ha messo in moto l’auto, prendendolo in pieno.

Le condizioni non sembravano così serie

Le condizioni dell’uomo sono sembrate immediatamente molto gravi. Sul posto sono accorsi la Croce Bianca di Biassono, gli agenti della Polizia Locale e un’automedica.

Adelio Ferrario sembrava non essere in pericolo di vita ma ieri, sabato, è venuto a mancare.