Investito dalla sua auto, giovedì i funerali del 60enne

Avranno luogo giovedì 5 settembre nella chiesa parrocchiale Beato Cardinal Ferrari di San Maurizio a Vimercate i funerali di Danilo Giovanni Cigalla, il 60enne che ha perso la vita domenica 1 settembre in un tragico incidente avvenuto nel cortile della sua abitazione in via Rota, la strada che dal centro città porta verso Oreno.

Investito dalla sua auto: l'incidente domenica 1 settembre

L'uomo, secondo quanto ricostruito, domenica sarebbe sceso dall'auto probabilmente per chiudere la saracinesca del box. Non è chiaro se si sia dimenticato di inserire il freno a mano o se il meccanismo di blocco abbia avuto un malfunzionamento. L'auto si è messa in moto prendendo velocità lungo la discesa che porta al box. Quando il 60enne si è accorto di quanto stava accadendo era ormai troppo tardi. Per lui non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Vimercate.

Domani, mercoledì 4 settembre, alle 16.30, presso la Casa Funeraria Pirola di via Bice Cremagnani verrà recitato il Santo Rosario.

(nella foto la chiesa parrocchiale Beato Cardinal Ferrari di San Maurizio a Vimercate)