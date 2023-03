È stato condannato in abbreviato a un anno di reclusione, pena sospesa, A.M., il 72enne residente a Lesmo che il 15 gennaio del 2022 investì e uccise il vicino di casa 69enne Francesco Piazza - volto noto del tessuto sociale di Biassono, dove aveva vissuto per moltissimi anni - che passeggiava con il cane a pochi metri dalla propria abitazione.

Investito e ucciso mentre passeggiava col cane: condannato l'automobilista

L’incidente si verificò in via Marina a Lesmo intorno alle 8.45 a poca distanza dalle abitazioni di vittima e investitore. Dopo essersi messo in auto con la moglie - fa sapere Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella tutela dei familiari delle vittime della strada, a cui si è rivolta la famiglia di Piazza - l'investitore percorse poche decine di metri poi, non vedendolo, investì il 69enne che stava passeggiando con il cane sul lato sinistro della carreggiata a senso unico.

I soccorsi e il decesso in ospedale

A causa dell’urto, Francesco Piazza venne sbalzato a terra contro la siepe a bordo strada. La macchina dei soccorsi si mise in moto subito dopo la chiamata al 118 fatta dallo stesso investitore. Piazza venne soccorso mentre era privo di conoscenza e trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dove purtroppo morì nel pomeriggio per le gravissime lesioni riportate.

"E' per un’evitabile e tragica disattenzione che si è verificata l’ennesima tragedia"