Investito insieme al padre, gravissimo 52enne di Arcore

Padre e figlio investiti in via Alfieri a Valaperta di Casatenovo nella tarda mattinata di ieri, venerdì 15 dicembre: entrambi restano ricoverati in prognosi riservata in condizioni gravissime.

Padre e figlio investiti, sono in condizioni gravissime

L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 in via Alfieri, una strada che si snoda in mezzo ai campi nella frazione di Valaperta.

I due, padre e figlio rispettivamente di 82 e 52 anni, Franco e Flavio Della Muzia, stavano passeggiando poco distante dal cimitero quando sono stati investiti da una Chevrolet Aveo di colore bordeaux, a bordo della quale viaggiava una coppia di coniugi. Il figlio, Flavio, fino a qualche anno fa abitava nella frazione di Bernate di Arcore e per tanti anni ha collaborato con la redazione del Giornale di Vimercate come redattore.

Maxi dispiegamento di mezzi di soccorso

Sul posto, dopo l'allarme lanciato da alcuni testimoni, si sono portate due ambulanze, una della Croce Rossa di Lecco e l'altra dei Volontari di Vimercate, ma anche l'elisoccorso decollato dal Sant'Anna di Como.

Proprio il velivolo ha trasportato il 52enne all'ospedale Niguarda di Milano, confermando il codice rosso, che indica la massima gravità, per il trauma cranico riportato.

Stesso codice per il padre, trasferito al San Gerardo di Monza, con trauma cranico ma anche al torace, al bacino e a un arto inferiore.

Al momento, come dicevamo, entrambi versano in condizioni critiche e restano ricoverati in prognosi riservata.

La conducente non li ha visti per il riflesso del sole

La donna che guidava l'auto, sotto shock per l'accaduto, è stata condotta all'ospedale di Vimercate in codice verde.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sembrerebbe che a provocare l'incidente sia stato il riflesso del sole sul parabrezza, che avrebbe impedito alla coppia di vedere i due uomini che passeggiavano in strada. La vettura li avrebbe quindi colpiti lateralmente, ma uno dei due avrebbe sbattuto con violenza la testa sul parabrezza. Entrambi sono in condizioni gravissime.