E' successo a Seveso

L'uomo è stato soccorso in codice rosso e trasportato in ospedale in ambulanza.

Soccorsi allertati in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza-urgenza, questo pomeriggio a Seveso, per un 53enne investivo mentre attraversava la strada.

Investito mentre attraversa la strada: paura per un 53enne

L'incidente stradale, la cui dinamica è ancora tutta da ricostruire, è avvenuto alle 14.45 circa di oggi, venerdì 26 novembre, in via Cardinale Borromeo. Dalle prime informazioni raccolte sembra che il 53enne fosse appena uscito dal bar quando, in circostanze ancora poco chiare, mentre attraversava la strada per andare sul marciapiede che collega la strada a piazza Verdi, è stato investito da un'auto in arrivo dalla sua sinistra. La vettura proveniva dal passaggio a livello e si dirigeva verso la rotonda di via Borromeo.

Polizia Locale sul posto per i rilievi

Soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano, intervenuta con un'automedica, l'uomo è stato trasportato in ospedale in un meno critico codice giallo. Sul posto la Polizia Locale, impegnata, come detto, a effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro e attribuire eventuali responsabilità.