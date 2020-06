Investito sulle strisce, il Codacons presenta un esposto in Procura

Il Codacons Lombardia annuncia un esposto in Procura dopo il recente investimento di un 68enne a Cesano Maderno.

Investito sulle strisce, esposto in Procura

L’uomo, residente al Villaggio Snia di Cesano Maderno, stava attraversando via Venaria Reale quando è stato travolto da una Volkswagen Touran. Trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano su un’eliambulanza, è stato giudicato guaribile in due mesi. L’incidente è avvenuto verso le 14.30 di lunedì 1 giugno 2020, mentre il 68enne, che era in compagnia del suo cane, attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Investito da un’automobilista

L’uomo è stato investito dall’automobile perché, il conducente (un uomo di 63 anni, anche lui della Snia) non sarebbe riuscito a frenare in tempo per er via di una zona d’ombra che gli ha impedito di accorgersi del pedone.

Elisoccorso e ambulanza sul posto

Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un’auto ambulanza e l’elisoccorso. Con loro i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per poter ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La posizione del Codacons

Il presidente del Codacons Marco Donzelli commenta: “Numeri drammatici: troppi morti sulle nostre strade. Vi è la necessità urgente di attuare sistemi alternativi di prevenzione al fine di salvaguardare tutti gli utenti della strada.” Per tali ragioni il Codacons, da sempre impegnato a tutelare la salute e la difesa dei nostri cittadini, annuncia un esposto alla Procura della Repubblica e l’intenzione di costituirsi parte offesa.