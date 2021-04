Inviateci riflessioni, messaggi e foto dedicati al territorio

Riflessioni, messaggi e foto dedicati al nostro territorio. E’ l’iniziativa lanciata dall’associazione “Amici della Natura” di Triuggio in occasione della Giornata mondiale per la terra.

Il 22 aprile 2021 si è celebrata la 51esima edizione dell'Earth Day: la giornata internazionale della terra, pensata per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente e alla salvaguardia del pianeta in generale. Nata negli Usa, è stata festeggiata per la prima volta nel 1970, ma il 21 marzo, equinozio di primavera. Trae le sue origini dai concetti espressi dalla biologa statunitense Rachel Carson nel libro «Primavera silenziosa» del 1962. A proporne l'istituzione fu però, sette anni più tardi, l'attivista per la pace John McConnell, intervenuto a una conferenza dell'Unesco a San Francisco. Oggi è diventata un appuntamento mondiale.

La proposta degli Amici della Natura

I volontari dell'associazione Amici della Natura di Triuggio invitano a mandare brevi riflessioni, messaggi o foto dedicati al nostro territorio, il Parco Valle Lambro, che rappresentino il tema di quest'anno dell'Earth Day: "Restore our earth" ovvero "Ripariamo e riabilitiamo il pianeta". I documenti vanno inviati entro martedì 27 aprile all'indirizzo di posta elettronica adn.triuggio@gmail.com. "Esporremo le opere raccolte appena possibile" fa sapere Luciano Inglesi, presidente degli Amici della Natura.