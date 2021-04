Volontari ripuliscono le sponde del Lambro. Giornata di lavoro oggi (domenica 11 aprile 2021) per i volontari dell’associazione “Amici della Naura”.

Si tratta della prima giornata ecologica “Contratto di fiume”, un’iniziativa promossa dall’associazione “ Amici del Lambro ” con il patrocinio del Parco Valle Lambro. Dopo il ritrovo di questa mattina presso il parcheggio della stazione ferroviaria di Triuggio, in via Dante, i volontari si sono messi al lavoro. “Finalmente abbiamo ripreso le importanti attività di pulizia delle rive del fiume Lambro – spiega, presidente degli Amici della Natura – Purtroppo, causa Covid e relative restrizioni, possiamo invitare a partecipare solo i cittadini di Triuggio. Eravamo comunque un gruppo di 13 volontari: dopo il controllo della temperatura, ci siamo suddivisi i in tre gruppi per effettuare pulizia e lavoro di manutenzione ai sentieri lungo il nostro fiume Lambro. Questo per motivi di sicurezza in caso di esondazioni. Abbiamo recuperato alcuni tronchi e rami in acqua e previsto dei punti in cui raggiungere il fiume. Poi raccolta abbiamo raccolto rifiuti vari abbandonati, purtroppo sempre in aumento”.