Iva Zanicchi è peggiorata, ora è in ospedale a Vimercate “Vi faccio vedere i miei angeli custodi”

Covid: Iva Zanicchi è peggiorata, ora è in ospedale a Vimercate. Pochi giorni fa era stata lei stessa a pubblicare un video per informare tutti della sua positività.

A pochi giorni da video Instagram in cui faceva sapere di aver contratto il Covid, le condizioni della cantante Iva Zanicchi sono peggiorate e purtroppo si è reso necessario il ricovero in ospedale a Vimercate. Proprio da qui arrivano gli ultimi aggiornamenti, sempre da parte della cantante che su Instagram tiene aggiornati i suoi tantissimi followers.

“Sono qui a Vimercate perché ho la polmonite bilaterale. Sono fiduciosa. Gli altri mi dicono “Ce la farai… ce la farai”, ma io lo so che ce la farò. Però sentirselo dire mi spaventa un po’. Sono abbastanza tranquilla mentre quando arriva la sera entro in crisi. Credo che mi cureranno bene, sono tutti molto carini – aggiunge la cantante. Adesso voglio riprendere questi infermieri che arrivano coperti come degli astronauti, ma è giusto, si devono proteggere”.

Si apre poi un breve video in compagnia del personale infermieristico dell’ospedale che si intrattiene con la cantante per qualche minuto strappandole un sorriso per poi tornare in corsia ad affrontare l’emergenza Covid.

