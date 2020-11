Iva Zanicchi ringrazia in tv l’ospedale di Vimercate. Si è collegata con una trasmissione televisiva, poche ore dopo essere stata dimessa, e ha voluto far conoscere a tutta l’Italia il suo sentimento di gratitudine per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori dell’ospedale di Vimercate, dove è stata ricoverata per una polmonite da Covid.

Questo il bel gesto compiuto ieri, martedì, dalla notissima cantante di Lesmo, che ha anche telefonato al direttore generale dell’Asst di Vimercate, Nunzio Del Sorbo, per ribadire il suo “grazie”.

A darne notizia è stato lo stesso direttore, che per l’occasione ha indirizzato anche una lettera al personale.

La lettera del direttore generale

“Gentilissimi Colleghe e Colleghi, ieri sera ho avuto l’occasione di assistere in diretta TV (in prima serata) ad un momento molto bello ed emozionante per la nostra Asst, per i nostri ospedali e le nostre strutture sul territorio, per tutto il personale sanitario e non – ha scritto Nunzio Del Sorbo – La signora Iva Zanicchi, cantante e personaggio noto del mondo dello spettacolo e della televisione, dopo essere stata dimessa dal ricovero ospedaliero, ha voluto ringraziare l’Ospedale di Vimercate e tutti gli operatori per quanto ogni giorno fate per tutti i pazienti ricoverati e quanto è stato fatto per lei.

“Grande soddisfazione”

“Come ho già detto, è stato un momento di grande soddisfazione per tutta la nostra Comunità, oltre che particolarmente toccante. Sono stati evidenziati i grandi pregi di tutto il personale sanitario che in questo momento è ancora in prima linea a combattere una battaglia impegnativa per fronteggiare le sfide dell’emergenza sanitaria, con particolare riferimento alla grande professionalità, competenza e soprattutto umanità che accompagna il vostro lavoro” .

Messaggi di riconoscimento anche da molti altri cittadini

“Si è trattato di un alto riconoscimento della passione ed abnegazione che mettete nel vostro lavoro, oltre che del vostro sacrificio e impegno, al servizio del bene comune, presso tutti i presidi dell’Asst – ha aggiunto ancora il direttore generale – Voglio che sappiate che oltre a quello della signora Zanicchi abbiamo ricevuto messaggi di riconoscimento anche da semplici cittadini e familiari di pazienti di cui ci stiamo facendo carico quotidianamente. Voglio ancora una volta ringraziarvi per quanto state dando al nostro sistema sanitario, alla nostra Provincia e al nostro territorio, che testimonia l’attaccamento alla propria professione. Grazie di cuore per la vostra generosità e per la vostra disponibilità a non lasciare indietro nessuno”.

I numeri dei ricoveri per Covid a Vimercate e a Carate

Ad oggi, mercoledì. I ricoverati Covid positivi nelle strutture dell’Asst di Vimercate sono 252: 195 all’ospedale di Vimercate, con 8 pazienti in Terapia Intensiva; 57 all’ospedale di Carate.

