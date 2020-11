Iva Zanicchi “Torno a casa ma prima devo ringraziarvi tutti” IL VIDEO CON MEDICI E INFERMIERI

Iva Zanicchi torna a casa. La cantante, ricoverata allospedale di Vimercate da alcuni giorni perché positiva al Covid, prima di lasciare il nosocomio ha voluto ringraziare tutto il personale del reparto del Tulipano Rosso “Non sono solo eroi, sono professionisti veri!”

Iva Zanicchi “Torno a casa ma prima devo ringraziarvi tutti”

Iva Zanicchi era stata ricoverata in ospedale di Vimercate il 9 novembre, a causa del Coronavirus. Dopo i primi giorni passati nella sua casa di Lesmo le condizioni della cantante erano infatti peggiorate e si era reso necessario il ricovero presso la struttura vimercatese.

Gli aggiornamenti su Instagram

Fin dal primo giorno Iva non ha smesso di aggiornare i suoi fans tramite la piattaforma social Instagram dove ha pubblicato diversi video, raccontando del suo stato di salute ma anche rimarcando più volte la grande professionalità di medici, infermieri e operatori dell’ospedale di via Santi Cosma e Damiano.

Oggi il rientro a Lesmo

Così oggi, martedì 17 novembre, prima delle dimissioni, ha pubblicato un ultimo video dal reparto assieme a tutti i professionisti che in questi giorni si sono presi cura di lei e dei tanti pazienti malati presenti in ospedale. ” Volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono Professionisti. Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano Mai! Vi auguro ogni bene!!!!

