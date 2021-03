Kit gioco per educare gli studenti alla tutela dell’ambiente

Kit gioco per gli studenti, una vera e propria sfida per sensibilizzarli sulla tutela dell’ambiente dalla plastica e sull’importanza del riciclo.

Kit gioco per gli studenti

“Nelle squame di una trota 2 – Fuga dalla plastica” è una escape room studiata per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado ideata dalla Cooperativa Ecosviluppo e dal gruppo Family Cai delle Sezioni di Macherio e di Vedano al Lambro del Club Alpino Italiano, affiancati dalla Sezione Cai di Villasanta e sostenuto da Dussmann Service. L’iniziativa fa seguito alla mostra interattiva “Nella squame di una trota” risalente all’inizio dello scorso anno, prima dell’emergenza sanitaria, quando erano stati coinvolti circa 1200 studenti del territorio. Il gioco, consegnato agli studenti, riprende molti argomenti della mostra ed è stato studiato pensando alla situazione attuale dei ragazzi a scuola. I partecipanti giocheranno rimanendo seduti ai propri banchi, mantenendo così la distanza di sicurezza obbligatoria durante le lezioni.

La sfida

La sfida consiste nel risolvere cinque enigmi, la cui difficoltà varierà a seconda dell’età. Una volta risolto il primo enigma, verrà consegnata loro una parola chiave per sbloccare il successivo e così via. Le parole chiave richiamano temi connessi all’inquinamento causato dalla plastica, al riciclo e alla sostenibilità, che potranno essere successivamente approfonditi in classe. Con il supporto di una presentazione multimediale, i giovanissimi studenti dovranno arrivare al tesoro, al quale si potrà accedere solamente con tutte e cinque le parole chiave.

Il progetto

Dopo mesi di progetti e di lavoro, il Family Cai Macherio Vedano presenta la prosecuzione del gioco escape room, ideato dalla Coop Ecosviluppo per aiutare i ragazzi a riflettere sul tema delle plastiche in ambiente e promuovere una cittadinanza attiva. “Chiudiamo il giro di consegne dei nostri kit gioco per le scuole alla presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Silvia Vitagliani, di Cristina Albani, vice presidente di Ecosviluppo e Giacomo Castellazzi di Dussmann Service – spiegano i referenti del Family Cai – Da ora in poi circa 800 alunni potranno imparare divertendosi. Per noi, in questo periodo non semplice, è motivo di orgoglio essere riusciti a portare nelle scuole temi come il rispetto dell’ambiente e l’educazione a una cittadinanza attiva. Come sempre il nostro grazie va ai partner vecchi e nuovi, che sono Dussmann Service, Ecosviluppo onlus, Coop Sociale Green, Storytellers – Serie Tv, Bcc Valle del Lambro, Fatti di Montagna, BrianzAcque, Club Alpino Italiano”.