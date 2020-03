La BCC di Carate Brianza dona 200mila euro alle Asst di Monza e Vimercate contro l’emergenza Coronavirus in Lombardia. Due importanti strumenti ad utilità scientifica per il Niguarda di Milano.

La BCC di Carate Brianza dona 200mila euro alle Asst di Monza e Vimercate

La BCC di Carate Brianza ha varato importanti interventi d’urgenza per l’emergenza che sta attanagliando il paese e la Lombardia in particolare. La banca brianzola ha infatti deciso di deliberare delle oblazioni per una cifra complessiva di 200mila euro attraverso due donazioni specifiche:

Considerando il territorio di competenza si è ritenuto di non far venire meno un intervento solidale nei confronti delle due aziende socio sanitarie della nostra zona che, assieme alle unità milanesi, si trovano in questi giorni a sostenere un carico di lavoro eccezionale e rimangono uno straordinario riferimento sanitario per tutta la regione.

Nel dettaglio sono stati donati 100mila euro all’Asst di Monza che comprende l’Ospedale San Gerardo e l’Ospedale di Desio. Altri 100mila euro vanno all’Asst di Vimercate che comprende oltre al polo vimercatese anche gli ospedali di Carate, Giussano e Seregno.

Due strumenti al Niguarda di Milano

Si aggiunge a questi interventi la risposta positiva ad una esigenza manifestata dall’Asst Grande Ospedale Maggiore di Niguarda, struttura riconosciuta a livello nazionale e internazionale. La banca ha infatti effettuato la donazione di due importanti strumenti ad utilità scientifica, dei microscopi evoluti destinati al reparto di anatomia e istologia patologica, del valore complessivo di 25mila euro.

Le parole del Presidente del Cda Colombo