La bomba inesplosa a Desio? Un vecchio ordigno bellico senza carica

La bomba inesplosa in centro a Desio? Un vecchio ordigno bellico della Seconda Guerra mondiale senza carica. Lo hanno stabilito gli artificieri che sono intervenuti nella corte di via Matteotti, una delle più antiche della città.

Non una bomba inesplosa ma un ordigno bellico innocuo: lo hanno stabilito gli artificieri

Allarme rientrato, con la famiglia che era stata evacuata dopo il rinvenimento che è potuta rientrare nella propria abitazione. L'allarme si era diffuso nella serata di sabato. Le informazioni circolate parlavano di una "bomba inesplosa", senza specificare se ordigno bellico o di altra natura. In realtà si trattava di un residuo bellico, un ordigno tipo fumogeno privo di carica, che non costituiva alcun pericolo. Ma questo si è saputo solo dopo l'intervento degli artificieri.

A trovare l'ordigno è stato uno dei residenti

In attesa degli artificieri i Carabinieri hanno presidiato l’area, messa in sicurezza per tutta la notte, in modo che nessuno si potesse avvicinare al portone, inaccessibile a chiunque. Sospiro di sollievo quando gli artificieri hanno escluso qualsiasi tipo di pericolo. A quanto risulta a trovare l'ordigno è stato uno dei residenti. Era da tempo in un vano nel cortile utilizzato come box, rimasto lì per chissà quanto tempo. Avendo deciso di fare una pulizia straordinaria, uno dei residenti si è trovato di fronte quella che a prima vista sembrava una bomba inesplosa e ha allertato i Carabinieri.