La Brovada si tinge ancora di viola

Questa mattina (venerdì 31 maggio 2024) l'acqua della Brovada scendeva viola. Si tratta dell'ennesimo sversamento, il quarto in un mese, nelle acque dell'affluente del Lambro che scorre a Triuggio, in località Ponte.

La Brovada viola

E' la quarta volta in un mese che si verifica questo genere di fenomeno: intorno alle 7.30 di mattina la Brovada assume colorazioni diverse che vanno dal viola, al nero al rossiccio. Ad accorgersi questa mattina è stato come sempre la guardia ecologica Paolo Fossati, che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lissone, la Polizia locale di Triuggio e il vicesindaco Michele Casiraghi per un sopralluogo. Atteso anche l'intervento dei tecnici Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) per risalire il torrente e controllare eventuali sversamenti delle ditte. Si tratta di un'attività di monitoraggio strumentale per scongiurare l'ipotesi di presenza di sostanze pericolose.

L'appello della guardia ecologica

Qualche settimana fa la Brovada aveva assunto una colorazione nera per circa un'ora. "Stiamo attendendo i rilievi che deve eseguire Arpa" aveva dichiarato il sindaco di Triuggio, Pietro Giovanni Cicardi, quando si era verificato l'ultimo sversamento circa dieci giorni fa. Quando accadono questi fenomeni si sospetta infatti la presenza nell'acqua di sostanze pericolose. "Speriamo che gli Enti preposti facciano qualcosa perché è la quarta volta in un mese che la Brovada assume colorazioni differenti" l'appello della guardia ecologica Paolo Fossati. Il rio Brovada è un affluente del Lambro. È un corso d'acqua privo di fonte che si origina in Besana Brianza, precisamente nella frazione di Calò e si alimenta con acque meteoriche. Nel suo ultimo tratto attraversa il territorio di Triuggio.