La Chiesa brianzola piange don Albino Mandelli

Tutta la Brianza piange don Albino Mandelli. Il sacerdote nacque ad Arcore, in un cortile che si trovava nelle adiacenze della stazione feroviaria di Buttafava, nella frazione Cà Bianca, quasi al confine con Villasanta, nel 1940. Venne ordinato sacerdote nel 1970 e quest'anno ha festeggiato il 55esimo di sacerdozio.

La chiamata a vent'anni

Operaio prima e poi disegnatore termotecnico, ricevette la chiamata del Signore a vent'anni e così decise di entrare nel seminario di Venegono.

Nativo di Arcore, ordinato sacerdote il 27 giugno del 1970, don Albino ha svolto il suo magistero dapprima ad Abbiategrasso come vice parroco, poi a Bollate nella comunità di Sant'Antonio da Padova dal 1978 al 1986, a Caronno Pertusella dal 1986 al 2001 ed infine è approdato a Missaglia, dove venne nominato prevosto della parrocchia San Vittore.

Nel 2016 l'approdo a Monza

Nel 2006 il sacerdote aveva assunto anche la guida della parrocchia di San Fermo e Rustico a Lomaniga e - quattro anni più tardi - anche della chiesa dei Santi Faustino e Giovita di Maresso. Risale infatti al 2010 la costituzione della comunità pastorale Maria SS. Regina dei Martiri.

Per alcuni anni don Albino aveva ricoperto anche la carica di decano di Missaglia, sostituito poi dall'allora parroco di Casatenovo, don Sergio Zambenetti.

Nel 2016 aveva cessato il suo incarico a Missaglia ed era stato trasferito nella parrocchia di San Giovanni Battista in Monza, che è la parrocchia centrale dell'arcipretura, dove ha portato avanti incarichi pastorali ed è stato anche cappellano della clinica Zucchi di Monza. Qualche mese fa, per problemi di salute, venne trasferito in casa di riposo dove si è spento stamattina, martedì 3 giugno 2025.

Entro la serata di oggi la salma del sacerdote verrà trasferita nel locale "granaio" del Duomo di Monza. Il rosario è previsto per domani sera, mercoledì, alle 21 nel Duomo di Monza. Le esequie, invece, si terranno giovedì alle 15.30 in Duomo.