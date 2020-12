La chiesa illuminata da un benefattore. Bellissimo spettacolo a Tregasio.

La chiesa illuminata

Arrivando a Tregasio, specialmente la sera, lo spettacolo di luci toglie il fiato. Tutto ciò grazie a un benefattore, residente nella frazione, che preferisce rimanere anonimo, che ha donato tutta l’illuminazione della facciata della chiesa dei santi Gervaso e Protaso. L’impianto è stato installato nei giorni scorsi e si è reso necessario noleggiare una piattaforma e una gru per raggiungere il campanile della chiesa, alto più di trenta metri. I tecnici addetti all’installazione, una ditta proveniente da Bergamo, hanno lavorato due giorni, per posizionare circa settecento metri di cavo e di luci, tutte attorno al campanile e alla chiesa. Il risultato è notevole e lascia a bocca aperta.

I volontari della parrocchia

I volontari della parrocchia hanno seguito i lavori di installazione delle luci che sono state donate, come detto, da un benefattore. Le luci non state installate a noleggio ma bensì regalate, quindi sono diventate di proprietà della parrocchia. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, i volontari hanno preferito non realizzare il tradizionale presepe, per evitare il rischio che si formino assembramenti. In chiesa è stata comunque posizionata la Natività sotto l’altare maggiore, realizzata dalle donne volontarie della parrocchia.

