La Chiocciola di Varedo riapre il punto vendita storico a due anni dall’incendio

La Chiocciola di Varedo riapre il punto vendita storico in via Circonvallazione a due anni esatti dall’incendio. L’annuncio dell’apertura al pubblico è arrivata sui canali social del famoso store per bambini.

La Chiocciola di Varedo riapre

Era il 5 gennaio del 2019 quando un devastante incendio distrusse il megastore di articoli per l’infanzia presente sulla Monza – Saronno, in territorio di Varedo, rendendo lo stabile su tre piani completamente inagibile.

Qui video e foto della sera dell’incendio:

La famiglia Romanò, alla guida del negozio da oltre 40 anni, si disse subito pronta e determinata a trovare una soluzione e utilizzare un temporary store che aprì poche settimane più tardi in via Torino. Un temporary store appunto: perché l’idea, fin dal principio, è sempre stata quella di ricostruire il punto vendita storico di via Circonvallazione.

Così è stato. A distanza di due anni il negozio è stato completamente rimesso a nuovo e riaprirà al pubblico il prossimo 18 gennaio.

“TORNIAMO A CASA ! Con grandissima GIOIA e FELICITÀ … possiamo dirlo ! Da lunedì 18 gennaio ci troverete nel nuovissimo megastore La Chiocciola” si legge sulla pagina Facebook del punto vendita dove è stato anche pubblicato un video che ripercorre quanto vissuto negli ultimi due anni.

(foto dalla pagina Facebook “La Chiocciola”)