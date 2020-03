La Cooperativa Excelsior stanzia 10.000 euro per la lotta al Coronavirus. Importante decisione presa dall’associazione di Concorezzo a sostegno di Protezione civile, ospedali e Comune.

Protezione civile, ospedali e Comune

Tre gli ambiti scelti dalla Coooperativa per utilizzare i fondi destinati alla lotta contro il Coronavirus.

“Ogni anno stanziamo dei fondi per delle iniziative di beneficenza – spiegano dalla Cooperativa – Quest’anno abbiamo pensato di provare a contrastare quest’emergenza che ci sta colpendo così violentemente. Abbiamo voluto stanziare 1.000 euro per la Protezione civile di Concorezzo, impegnata in questi giorni nella distribuzione della spesa in collaborazone con l’Associazione commmercianti. All’ospedale di Monza e a quello di Vimercate doneremo 2.000 ciascuno, mentre i restanti 5.000 saranno destinati a progetti del Comune che dobbiamo ancora valutare al meglio. Crediamo sia importante sostenere la nostra comunità in un momento così difficile”.

Indubbiamente una scelta di grande impatto, che fa seguito alle tante iniziative nate sul nostro territorio (e non solo) per provare ad arginare una piaga che rischia di mettere in ginocchio l’intera comunità.

