Messa promuove la raccolta fondi della Croce Rossa di Monza

La concessionaria Messa sostiene la Croce Rossa

In questa situazione di emergenza ognuno, con i propri mezzi, può davvero fare la differenza.

Messa T., concessionaria Renault e Dacia presente sul territorio brianzolo da 55 anni, ha deciso di dare spazio alla Raccolta fondi della Croce Rossa di Monza per l’acquisto di un’ambulanza attrezzata, per rispondere a una richiesta sempre più urgente di mezzi aggiuntivi indispensabili per i volontari impegnati in prima linea nella lotta contro il covid-19.

Messa ha voluto inoltre supportare il lavoro degli operatori della Croce Rossa donando materiali utili a garantire la loro sicurezza come protezioni per sedili, guanti e altre strumentazioni necessarie per la prevenzione dei volontari e delle persone coinvolte.

“La Cri da sempre ci aiuta e ci sostiene nei momenti di difficoltà, ora è il momento di fare la nostra parte”. Così ha commentato Giorgio Messa, titolare della storica concessionaria che dall’anno scorso ha aggiunto alle sue sedi di Monza e Vimercate una terza a Merate, estendendo così il suo territorio di

competenza.

Come donare

E’ possibile fare donazioni:

– tramite la raccolta fondi https://www.gofundme.com/f/2-ambulanze-per-cri-monza-covid19

– tramite bonifico su CC intestato a:

Croce Rossa Italiana Comitato di Monza ODV

Banca di Credito Cooperativo di Carate, filiale di MONZA

IBAN IT 11 I084 4020 4000 0000 0282 216

Indicare nella causale nome, cognome, indirizzo e numero civico, cap, città e e-mail per ricevere l’attestazione di donazione.

