La lite in stazione degenera, 33enne sfregiato

La lite degenera e un uomo di 33 anni finisce in ospedale con una profonda ferita al volto. E’ successo sabato 20 aprile alla stazione ferroviaria di Cesano Maderno. Erano le 18.40 quando alcuni dei presenti, allarmati, hanno chiesto l’intervento del 118 per un uomo a terra sulla banchina con una vistosa ferita sul viso provocata da un’arma da taglio, molto probabilmente un coltello.

La lite degenera, 33enne sfregiato

Sul posto un’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e i Carabinieri della Tenenza. Dell’aggressore nessuna traccia. Dopo le prime cure sulla banchina il 33enne, di origine egiziana, regolare in Italia, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Profonda la ferita rimediata sul volto ma le sue condizioni generali non destano preoccupazione. Rimasto sempre cosciente, non è in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso

I militari di via Nazionale dei Giovi hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza dello scalo e stanno indagando per ricostruire l’aggressione e i contorni dell’episodio. Le indagini sono a tutto campo. Da quanto è stato possibile apprendere l’uomo finito in ospedale era in stazione di passaggio, per un cambio treno. Non è escluso che conoscesse il suo aggressore, molto probabilmente anch’esso extracomunitario.

Le immagini del ferito

Complice il luogo in cui è avvenuta la brutale aggressione, sui social nel fine settimana sono stati diffusi video e foto dell’uomo ferito che si trascina per qualche metro accanto al binario e chiede aiuto ad alcune persone lì vicino e delle chiazze di sangue rimaste sulla banchina fino a domenica mattina, quando l’impresa che si occupa del decoro della stazione ha effettuato la pulizia.