La onlus “Mio Fratello” al fianco dell’ospedale di Vimercate con due raccolte fondi. Le iniziative, lanciate in quest giorni, permetteranno l’acquisto di un macchinario salvavita.

Due raccolte fondi per regalare all’ospedale di Vimercate un macchinario in grado di prevenire rischi di emorragie e trombosi. A lanciarle è l’associazione «Mio Fratello», onlus di volontari nata da poco per volere della famiglia e degli amici del giovane Francesco Martusciello. L’obiettivo del sodalizio è quello di sostenere i pazienti oncologici lungo la strada tortuosa del tumore, fornendo allo stesso tempo supporto al reparto di Chirurgia Generale Oncologica dell’ospedale cittadino attraverso iniziative e manifestazioni.

L’iniziativa

Le campagne aperte su «Rete del Dono» e «Gofundme» vanno proprio in questa direzione. L’intenzione è infatti quella di poter raccogliere abbastanza fondi per dotare il nosocomio di una particolare strumentazione che agevola i medici nella comprensione del rischio emorragico o trombotico studiando il sangue del paziente. Quest’analisi contribuisce a raffigurare un’immagine più dettagliata di alcuni valori del sangue permettendo di approntare una terapia rapida ed efficace. Oggi questo esame richiede dei tempi molto lunghi e, in caso di emergenza, i medici devono tamponare l’emorragia utilizzando del plasma, talvolta sprecandolo. Il plasma rappresenta una risorsa preziosa per tutti i pazienti emorragici, ma altrettanto limitata, che deve essere preservata e utilizzata solo nei casi in cui vi sia reale indicazione.

Il grazie dell’associazione

Le due raccolte fondi hanno già raccolto ampia adesione da parte della comunità.