La Polisportiva Triuggese perde una colonna

Lutto a Triuggio per la scomparsa di Roberto Giommetti, da sempre impegnato nella Polisportiva Triuggese nel ruolo di presidente e consigliere. Donatore Aido, ha donato le cornee.

Lutto nella Polisportiva Triuggese

Dopo tre mesi di sofferenze si è spento all'età di 79 anni Roberto Giommetti, marito di Rosanna Zolesi, ex sindaco di Triuggio. Roberto lascia due affezionati figli, Massimiliano e Saverio, e quattro adorati nipoti. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio (giovedì 13 marzo 2025) nella chiesa parrocchiale Sant'Antonino Martire di Triuggio. Roberto è stato presidente della Polisportiva Triuggese dal 1985 al 1988 e dal 2006 al 2009. Un'associazione nata nel 1974 in ambito oratoriano per merito di alcuni giovani triuggesi che è cresciuta nel tempo. Anche grazie alla determinazione di Roberto tra gli anni 1998 e 2010 è stato realizzato il campo di calcio a 11 e gli spogliatoi. Attualmente ricopriva la carica di consigliere: "Lutto in casa Triuggese per la prematura scomparsa dell’amico e consigliere Roberto Giommetti. La presidentessa Marina Riva, il Consiglio, lo staff tecnico, gli atleti e i volontari delle sezioni Calcio-Danza-Pallavolo-Ginnastica Artistica-Fitness-Benessere si uniscono al grande dolore della famiglia. Sentite condoglianze alla moglie Rosanna e ai figli" il messaggio di cordoglio della società sportiva.

Il dolore del fondatore della Polisportiva, Domenico Damiano

"Non posso non ricordare tutti gli anni vissuti insieme in Polisportiva - il ricordo di Domenico Damiano, tra i fondatori della Polisportiva Triuggese - Ha fatto tanto in tutti questi anni. La sua scomparsa lascia un grande vuoto".

Il ricordo di Rodolfo Suma dell'Utl

A ricordare Roberto anche Rodolfo Suma dell'Università del Tempo Libero della Valle del Lambro "Carlo Tremolada": "Una dolorosa notizia ha colpito il mondo dell’Università del Tempo Libero di Triuggio: dopo un lungo periodo di sofferenza è deceduto Roberto Giommetti, marito del nostro rettore Rosanna Zolesi. Roberto è stato un prezioso collaboratore per la nostra università fin dai primi anni della sua fondazione, è stato un amico prezioso per molti di noi collaboratori, docenti e corsisti, una persona sempre disponibile e pronto a ogni incarico gli venisse richiesto. Desideriamo esprimere la nostra vicinanza e il nostro cordoglio alla signora Zolesi, ai figli e a tutti i famigliari. Anche se non è facile condividere un dolore così grande in questa circostanza, vogliamo comunque far sentire la nostra partecipazione e la nostra amicizia. Caro Roberto, dopo tanta sofferenza, hai raggiunto la Casa del Padre dove riposi in pace. Ti ricorderemo sempre con affetto e stima".

L'amico e hobbista Ambrogio Cazzaniga