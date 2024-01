La Polizia Locale di Desio festeggia il patrono e traccia il bilancio del 2023

La Polizia Locale di Desio festeggia San Sebastiano e fa il bilancio del 2023. Un anno, come evidenziano dal Comune, "caratterizzato da un’intensa attività della Polizia Locale in tutte le sue componenti: stradale, giudiziaria, commerciale, ambientale, legale, amministrativa, ma anche dalla sinergia con i Comandi dei Comuni limitrofi per potenziare i controlli e la sicurezza".

La Polizia Locale festeggia San Sebastiano

Si svolgerà domani, giovedì 18 gennaio, la Messa in onore del patrono della Polizia Locale San Sebastiano Martire, nella Basilica SS. Siro e Materno alle 10, presieduta dal prevosto di Desio, monsignor Mauro Barlassina. A seguire, alle 11. 30 circa in sala Pertini del Palazzo comunale (ingresso da piazza Don Giussani) è previsto un saluto delle istituzioni locali, accompagnato dalla relazione del comandante del Corpo di Polizia Locale, Cosimo Tafuro.

“Questa è l’occasione per ringraziare tutto il Corpo di Polizia Locale per il prezioso e capillare lavoro che costantemente svolge – dichiara il sindaco, Simone Gargiulo - in particolare tutti gli agenti che sono sempre impegnati nelle attività di viabilità e presidio nella nostra città”.

Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Andrea Villa, aggiunge: “Mi preme ricordare che tutti i nostri operatori rappresentano uno straordinario presidio di prossimità e non solo un punto di riferimento e di contatto sul territorio, vicino ai cittadini che si sentono più rassicurati dal passaggio di un veicolo di Polizia Locale, o intravedono un agente vicino alla propria casa o nei vari punti della città. Una presenza che trasmette sicurezza e attenzione”.

Obiettivo: potenziare la Polizia Locale

Il vicesindaco Villa poi evidenzia:

“Uno degli impegni assunti da questa Amministrazione era quello di potenziare la nostra Polizia Locale. A fine 2021, quando ci siamo insediati, il Corpo era composto da 30 unità di personale, tra agenti, ufficiali e amministrativi, ad oggi siamo riusciti ad aumentare questi numeri portandoli a 34, con 2 nuove assunzioni previste nel corso dell’anno. Entro il 2024 arriveranno anche nuovi mezzi e strumenti a disposizione della Polizia Locale e saranno eseguiti dei lavori per ristrutturare il Comando, partendo dagli spazi interni, grazie a un importante contributo di Regione Lombardia. Così tutti gli operatori saranno nelle condizioni per lavorare al meglio".

L'attività svolta nel 2023

Il momento sarà anche l'occasione per ripercorrere l’attività svolta dalla Polizia Locale nel corso dell’anno da poco concluso. Questi i dati più significativi del 2023: sono stati 259 i sinistri stradali rilevati, con 97 feriti e 2 in prognosi riservata. A livello statistico si segnala il 62 per cento circa di incidenti senza feriti, dato che fa emergere un cauto ottimismo per quel che riguarda il livello di sicurezza delle strade cittadine. Sono state rilevate 10.191 violazioni amministrative in materia di Codice della strada, tra le quali 7 violazioni per la guida sotto influenza di alcolici o sostanze stupefacenti, 63 con guida senza copertura assicurativa, 416 per guida di veicolo non sottoposto alla revisione periodica, 193 per guida con velocità pericolosa. A seguito di controlli commerciali sono state contestate 14 violazioni amministrative e 2 penali. In materia di Ambiente ed edilizia, sono state rilevate 187 violazioni per l’errato conferimento di rifiuti urbani e 26 infrazioni penali comunicate all’Autorità giudiziaria. In merito all’attività di Polizia Giudiziaria, le notizie di reato sono state 166, tra le quali si evidenziano un favoreggiamento di immigrazione clandestina, un’ occupazione di edificio confiscato alla mafia, atti contrari alla pubblica decenza e 66 indagini delegate. Le notifiche richieste dall’Autorità giudiziaria e da altri enti sono state 699. I servizi al cittadino seguiti dal neo costituito nucleo di Polizia di Prossimità sono stati 60 e hanno riguardato in particolare gli esposti e le segnalazioni dei residenti.

Dicembre in sicurezza

L’Amministrazione Comunale ha anche aderito al progetto promosso da Regione Lombardia denominato “Dicembre in Sicurezza”. La Polizia locale di Desio con la funzione di Comune Capofila, congiuntamente alla Polizia Locale di Muggiò, per migliorare la sicurezza urbana e stradale, nel periodo compreso tra il 1° e il 17 dicembre ha effettuato servizi notturni, tra le ore 21 e le ore 3, impiegando 21 operatori che hanno controllato 154 veicoli, i cui conducenti sono stati tutti sottoposti a controllo alcolemico dal quale sono emerse 4 violazioni a carico di automobilisti che si erano messi alla guida in stato di ebrezza, con conseguente ritiro della patente. Le violazioni al Codice della Strada sono state 58, mentre gli interventi di sicurezza urbana sono stati 93 (da cui sono scaturiti 33 provvedimenti).

Il Corpo di Polizia Locale cittadino suddiviso in Nuclei

Il Corpo di Polizia Locale cittadino è formato da 34 operatori (2 nuovi sono in arrivo nel 2024), di cui 7 ufficiali, 23 agenti e 4 istruttori Tecnico-amministrativi, che operano in attività di servizio territoriale e di supporto alle attività operative, suddivisi in Nuclei. Il Nucleo Operativo: il più numeroso, è deputato alla gestione del traffico e della viabilità, rilievo sinistri stradali, pronto intervento operativo nelle situazioni più disparate che necessitano della presenza della Forza Pubblica. Tali attività sono svolte anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie in uso agli operatori, per la verifica dello stato di ebbrezza alcolica o sotto la guida di sostanze stupefacenti dei conducenti, eccesso di velocità e regolarità nella conduzione dei veicoli.

Il Nucleo di Polizia Ambientale Edilizia e Commerciale è impiegato nella prevenzione e repressione degli illeciti di natura penale e amministrativa nelle materie di competenza, operando inoltre a tutela del consumatore e nel presidio della attività economiche mercatali.

La Polizia di Prossimità opera con funzione di attenzione al cittadino mediante approccio preventivo e non repressivo (composizione dei conflitti tra cittadini, monitoraggio ed educativa sui minori e nelle scuole).

La Polizia Giudiziaria svolge indagini delegate dalle Procure della Repubblica e cura il procedimento di notificazione degli atti giudiziari.

E’ inoltre presente personale in servizio interno al Comando che svolge incarichi di Centrale operativa, gestione verbali e atti amministrativi, oltre che gestione del personale e supporto logistico.

Il servizio è svolto 7 giorni su 7, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 19.30, con il personale che si avvicenda su due turni. Nel periodo estivo il servizio viene, in determinati giorni, prolungato fino alle 23.30.

Il ringraziamento del comandante