La Polizia locale sequestra un'auto

Controlli

Gli agenti, guidati dal comandante di Triuggio, Ciro Scognamiglio, hanno fermato il conducente di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

La Polizia locale di Triuggio sequestra un'auto. Prosegue con determinazione l’attività di controllo sul territorio degli agenti guidati dal comandante Ciro Scognamiglio.

La Polizia sequestra un'auto

Nelle ultime giornate, gli agenti coordinati dal comandante Ciro Scognamiglio, hanno intensificato le verifiche riscontrando diverse irregolarità che hanno portato a provvedimenti significativi nei confronti di automobilisti non in regola. Uno dei casi più gravi ha riguardato un veicolo che risultava sprovvisto di copertura assicurativa. Dalle verifiche effettuate tramite le banche dati è emerso che lo stesso era già stato sequestrato in precedenza da un’altra autorità per la medesima violazione. Una recidiva che ha fatto scattare la confisca diretta del veicolo. Contestualmente, è stata avviata la procedura per la revoca della patente di guida alla conducente.

Sorpreso alla guida senza patente

Un secondo episodio ha riguardato un uomo sorpreso alla guida senza patente. Anche in questo caso non si trattava di una prima infrazione: l’individuo era già stato segnalato in passato per lo stesso motivo. La recidiva ha aggravato la sua posizione, portando alla trasmissione di una notizia di reato alla Procura della Repubblica di Monza. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Il comandante Ciro Scognamiglio ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto quotidianamente sul territorio dichiarando che "questi risultati sono il frutto di un’azione costante e mirata. La Polizia locale di Triuggio è presente e interviene per garantire la sicurezza stradale e il rispetto della legalità".