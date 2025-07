La Pro Loco piange il suo Babbo Natale e volontario tuttofare

Lutto

L'ultimo saluto ad Aldo Marieni, punto di riferimento del sodalizio cittadino.

Era una di quelle figure preziose, fondamentali per le associazioni di volontariato.

Addio ad Aldo Marieni

Pro Loco Vimercate piange un altro suo punto di riferimento. Ieri, mercoledì 30 luglio, si sono tenute le esequie di Aldo Marieni, scomparso a 72 anni.

Era il Babbo Natale e volontario tuttofare

Attivo da tempo all'interno del sodalizio, si era prestato in passato per svolgere il ruolo di Babbo Natale per le vie della città durante il periodo delle feste. Ma non solo: era sempre disponibile per dare una mano nella sistemazione degli arredi del verde nel centro cittadino, quando c'era da allestire il presepe sotto il campanile del Santuario della Beata Vergine del Rosario e per distribuire le caldarroste.

Aveva lavorato a lungo in un negozio di Vimercate

Originario di Monza, Aldo Marieni si era trasferito a Vimercate. Era un volto molto noto il suo perché aveva lavorato a lungo in un negozio di alimentari lungo via Vittorio Emanuele II.

Da tempo viveva a Ornago (anche qui aveva prestato opera di volontariato), ma era rimasto profondamente legato a Vimercate tanto che, raggiunta la pensione, si era messo a disposizione della rinata Pro loco cittadina. E non aveva fatto mancare il suo supporto nemmeno quando aveva dovuto fare i conti con la malattia.

Gli amici di Pro Loco: "Il suo cuore generoso resterà sempre con noi"

"Vogliamo salutare con affetto Aldo, socio, amico e volontario instancabile - hanno scritto in un post gli amici di Pro Loco, appresa la notizia della scomparsa - La sua dedizione, il suo sorriso e il suo cuore generoso resteranno per sempre impressi nelle nostre menti e nei nostri cuori".

Suonato "Il Silenzio" prima delle esequie

Toccante la cerimonia funebre officiata ieri, mercoledì 30 luglio, in Santuario dal responsabile della Comunità pastorale, don Maurizio Rolla, aperta dalle note de "Il Silenzio" suonate sul sagrato.

Don Maurizio: "Aldo ha fatto tante cose belle, ora tocca a noi"

"Aldo ha fatto tante cose belle - ha detto don Maurizio durante l'omelia davanti alla figlia Alice, agli altri parenti e agli amici - Ora ci dice che tocca a noi farlo. Questo vuol dire essere un esempio. Questo è quanto spetta a noi per onorarlo".

Un'altra perdita importante per Pro Loco Vimercate

Un'altra perdita importante per Pro Loco Vimercate, che solo nell'aprile scorso aveva dovuto salutare per sempre Emanuele Pirola, altra figura di riferimento e tra i fondatori del sodalizio cittadino.