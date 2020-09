La Pro Meda premia il dottor Giudici, eroe del Covid

La Pro Loco Pro Meda premia il dottor Valter Giudici, eroe del Covid.

Il Premio Meda al dottor Valter Giudici

Ha combattuto con forza contro il Covid-19, ha vinto la battaglia e non appena ha potuto è rientrato nel suo studio, di nuovo in prima linea per gli altri. Per questo, «per la professionalità, la disponibilità in periodo di pandemia, in rappresentanza dei medici medesi», la Pro Loco Pro Meda ha deciso di conferire il prestigioso Premio Meda al dottor Valter Giudici, il medico di base «eroe».

La cerimonia l’8 ottobre

Il riconoscimento gli verrà conferito giovedì 8 ottobre alle 21 al santuario Santo Crocifisso. L’evento, patrocinato dalla Provincia di Monza e Brianza e dal Comune, sarà allietato dall’intervento musicale del gruppo di arpe celtiche «Il cerchio delle fate». «Avevamo già in mente di premiare il dottor Giudici per le sue doti professionali e umane – spiega Enrico Galimberti della Pro Loco – A maggior ragione dopo quello che è successo si merita questa onorificenza. Premiando lui ringraziamo tutti i medici che si sono messi a disposizione, in particolare quelli di base di Meda, che abbiamo invitato alla cerimonia».

