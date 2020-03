La Protezione Civile di Monza in campo per fabbricare 7mila mascherine nel weekend FOTO VIDEO

Una corsa contro il tempo per fabbricare migliaia di mascherine nel fine settimana. E’ quello che faranno gli uomini della Protezione Civile di Monza in collaborazione con molti altri gruppi della Provincia di Monza e Brianza.

La Protezione Civile di Monza in campo per fabbricare 7mila mascherine nel weekend

Grazie alla donazione di tessuto apposito, elastici e punti metallici i volontari sono già all’opera da oggi e lavoreranno anche per tutta la giornata di domani per assemblare mascherine che verranno poi donate alle associazione e agli enti benefici che ne faranno richiesta.

Nei giorni scorsi tante richieste

Un’azione lodevole, in questi giorni di grandissima preoccupazione in cui diversi enti hanno fatto richiesta a più riprese di aiuti per acquistare dispositivi di protezione individuale contro la diffusione del virus Covid-19.

Una azienda veneta ha risposto all’appello e ha donato alla Protezione Civile tremila metri di tessuto apposito per fabbricare mascherine, 1200 metri di elastici sono stati invece donati da una ditta di Concorezzo – in città intanto si è registrato il secondo decesso da Coronavirus -, infine sono arrivati anche 150mila punti metallici per assemblare i dispositivi. I volontari contano di arrivare a 7mila pezzi entro domani sera.

Tanta collaborazione